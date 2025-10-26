CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-11 Free ball per Perugia che non spreca e allunga +4 con Ishikawa. 14-11 Non si fa fregare Boninfante da una palla golosa. Trova il punto e il -3. 14-10 Loser cerca la linea ma la palla finisce out sul servizio. 14-9 Ci provano 3 volte quelli della Lube ma alla fine Poriya tira fuori dopo aver trovato due muri stupendi contro. 13-9 Primo tempo di D’Heer letto perfettamente da Loser che chiude la strada e fa +4. 12-9 Lungo con la battuta Gargiulo. 11-9 Lenta la difesa di casa a scendere e raccogliere una palla lenta murata. 11-8 Riesce Civitanova nel migliore dei modi a chiudere con Gargiulo! 11-7 Invasione della Lube. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Perugia-Civitanova 1-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: padroni di casa in vantaggio nel 3° set ma la Lube non molla