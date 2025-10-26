LIVE Perugia-Civitanova 1-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | padroni di casa in vantaggio nel 3° set ma la Lube non molla
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-11 Free ball per Perugia che non spreca e allunga +4 con Ishikawa. 14-11 Non si fa fregare Boninfante da una palla golosa. Trova il punto e il -3. 14-10 Loser cerca la linea ma la palla finisce out sul servizio. 14-9 Ci provano 3 volte quelli della Lube ma alla fine Poriya tira fuori dopo aver trovato due muri stupendi contro. 13-9 Primo tempo di D’Heer letto perfettamente da Loser che chiude la strada e fa +4. 12-9 Lungo con la battuta Gargiulo. 11-9 Lenta la difesa di casa a scendere e raccogliere una palla lenta murata. 11-8 Riesce Civitanova nel migliore dei modi a chiudere con Gargiulo! 11-7 Invasione della Lube. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
#Sir Susa Scai #Perugia sfida #Civitanova attesa al Palabarton #Lube #record #RegularSeason #streaming #volley - facebook.com Vai su Facebook
Pallavolo SL - Perugia-Civitanova, un big match che inaugura il PalaBarton. Loser e Bottolo presentano la gara - X Vai su X
LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: al via il derby di Superlega! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15- Secondo oasport.it
Lo sport in TV oggi, domenica 26 ottobre 2025: dove vedere Perugia-Civitanova e il GP di Formula 1 in diretta tv - Dalla Coppa del Mondo di sci da Soelden su Rai Sport ed Eurosport al GP del Messico di Formula 1 su Sky, passando per Real Madrid- Da libero.it
LIVE Monza-Perugia, 1-3 Superlega volley 2026 in DIRETTA: rimonta autoritaria dei Campioni d’Europa, brillano Ben Tara e Plotnytskyi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CISTERNA- Come scrive oasport.it