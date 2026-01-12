La Juventus di Spalletti cala il pokerissimo | Cremonese annichilita per 5-0

La Juventus di Spalletti conquista una vittoria significativa, superando la Cremonese con un netto 5-0. In un contesto di risultati equilibrati, i bianconeri hanno mostrato una prestazione convincente, consolidando la loro posizione in classifica. Questa vittoria rappresenta un momento importante per la squadra, che ha dimostrato solidità e determinazione in una giornata caratterizzata da numerosi pareggi.

In una giornata caratterizzata dai tanti pareggi, la Juventus sceglie il momento migliore per mettere una delle prestazioni migliori di questa stagione. I bianconeri mettono sotto la Cremonese di Nicola fin dal primo momento e fanno passare una serata da sogno al pubblico dello Stadium disintegrando i grigiorossi con una inequivocabile manita. Partita davvero senza storia, con i padroni di casa che mettono sotto i lombardi fin dal primo minuto, passando in vantaggio con un gol fortunoso di Bremer al 12’ ed arrotondando tre minuti dopo con la rete di Jonathan David. Quando al 35’ Yildiz ribadisce in rete il rigore parato da Audero, la partita sembra già finita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Juventus di Spalletti cala il pokerissimo: Cremonese annichilita per 5-0 Leggi anche: Ciclocross, Van Der Poel cala il pokerissimo a Gavere Leggi anche: Ancona Women, la prima squadra cala il pokerissimo contro il Pagliare. Vittoria anche per l'Under 17 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Non deve chiedere scusa: David, McKennie cala il jolly. E sul nuovo ruolo per Spalletti...; Spalletti Possiamo fare di più futuro? Non ho bisogno di niente. Juve-Cremo 5-0 | Bianconeri incontenibili: McKennie cala il pokerissimo | OneFootball - La rete, però, per l'americano arriva al 68' quando Kalulu crossa dalla destra e pennella un pallone ... onefootball.com

Luciano #Spalletti sulla #Juventus in lizza per i primissimi posti: “Ci siamo guadagnati la bicicletta che sognavamo. Ora c’è da pedalare più forte. A questo livello bisogna lasciare segni importanti sul campo. Aggancio a Napoli e Roma Dobbiamo essere ambi x.com

Spalletti chiede di completare la squadra: in quali ruoli interverrà la Juventus sul mercato - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.