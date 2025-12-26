Ciclocross Van Der Poel cala il pokerissimo a Gavere

Roma, 26 dicembre 2025 - La striscia vincente partita a gennaio 2024 continua: quando nel ciclocross in gara figura Mathieu Van Der Poel, non ce n'è per nessuno, per un trend che si conferma anche a Gavere.   La cronaca e le dichiarazioni.   In Belgio l'olandese trova la quinta vittoria stagionale su altrettante corse disputate nel fango, la quarta in Coppa del Mondo, andando a rimpinguare una striscia che quest'anno ha già visto le prese di Namur, Anversa, Koksijde e Hofstade. Nella Classica di Santo Stefano l'attacco buono è stato sferrato al sesto dei nove giri in programma, per una tornata chiusa con un tempo record di 6'43" buono a liquidare la complicata concorrenza di Thibau Nys, secondo al traguardo con un ritardo di 21": il podio è stato chiuso da Tibor Del Grosso, attardato di 23". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

