Ciclocross Van Der Poel cala il pokerissimo a Gavere

Roma, 26 dicembre 2025 - La striscia vincente partita a gennaio 2024 continua: quando nel ciclocross in gara figura Mathieu Van Der Poel, non ce n'è per nessuno, per un trend che si conferma anche a Gavere. La cronaca e le dichiarazioni. In Belgio l'olandese trova la quinta vittoria stagionale su altrettante corse disputate nel fango, la quarta in Coppa del Mondo, andando a rimpinguare una striscia che quest'anno ha già visto le prese di Namur, Anversa, Koksijde e Hofstade. Nella Classica di Santo Stefano l'attacco buono è stato sferrato al sesto dei nove giri in programma, per una tornata chiusa con un tempo record di 6'43" buono a liquidare la complicata concorrenza di Thibau Nys, secondo al traguardo con un ritardo di 21": il podio è stato chiuso da Tibor Del Grosso, attardato di 23". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclocross, Van Der Poel cala il pokerissimo a Gavere Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2025: Van der Poel non vuole lasciare nulla Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2025: Van der Poel cannibale anche a Santo Stefano? Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Van Aert: “Van der Poel si ritira dal ciclocross? Sono rimasto scioccato, ma lo capisco”; Van der Poel mette al tappeto Van Aert a Anversa, Coppa del Mondo di ciclocross; Cross, Van der Poel sa solo vincere: domina anche ad Anversa; Quando corrono Van der Poel e Van Aert nel fine settimana di ciclocross: orari, programma, streaming. Previste due tappe di Coppa del Mondo. Ciclocross, Van Der Poel cala il pokerissimo a Gavere - L'olandese aggiunge un altro successo alla sua striscia vincente nel fango, precedendo Nys al traguardo. sport.quotidiano.net

Van der Poel implacabile: “Non mi aspettavo Nys così forte, ho fatto un giro a tutta ed è bastato” - Mathieu van der Poel non ha fatto sconti nella giornata di Santo Stefano, giganteggiando in quel di Gavere, dove è andata in scena una tappa della Coppa ... oasport.it

Van der Poel trionfa ancora a Gavere: sedicesima vittoria consecutiva per l'olandese - "Mathieu oggi era molto più forte" ha affermato Nys al termine della gara conquistata dal suo avversario in Belgio ... tuttosport.com

CDM Ciclocross, Thibau Nys battuto ancora da Van Der Poel: “Ho i piedi molto freddi, quando ha attaccato ho perso il pedale due volte” x.com

Ecco quanto guadagnano Mathieu Van der Poel e gli altri big del ciclocross solo per partire ad una gara. Gli organizzatori sottolineano come, sebbene entrambi i corridori abbiano una notevole leva negoziale, non richiedano somme esorbitanti e non si faccia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.