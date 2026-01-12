La casa tra rialzi e balli del mercato Gli affitti volano di nuovo alle stelle Dinamismo nelle compravendite

Nel mercato immobiliare di Pontedera, il 2026 si presenta con una certa stabilità, con gli affitti che continuano a crescere in modo contenuto e le compravendite che mantengono un ritmo dinamico. Secondo gli analisti, i prezzi degli affitti si prevede si manterranno in linea con l'inflazione, segnando un quadro di continuità rispetto agli anni precedenti. Un andamento che riflette una fase di equilibrio tra domanda e offerta, senza grandi variazioni.

Pontedera, 12 gennaio 2026 – Per il 2026, secondo gli analisti, si profila uno scenario di continuità, con canoni destinati a muoversi prevalentemente in linea con l'inflazione. Tant'è che a Pontedera il prezzo degli affitti registra una nuova impennata. Con l'ultima rilevazione di dicembre (Immobiliare.it) per gli immobili residenziali sono stati richiesti in media 11,86 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 18,60% rispetto ai 10 euro dello stesso periodo dello scorso anno. Siamo alla vetta più alta negli ultimi due anni, quando il miglior prezzo di mercato è stato di pochi centesimi superiore a 9 euro.

