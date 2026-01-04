La Befana vola al San Raffaele dove la cura è anche relazione

La Befana arriva al San Raffaele portando un messaggio di vicinanza e attenzione. In un contesto dove la cura si basa anche sulla relazione umana, questa iniziativa vuole ricordare che il benessere dei pazienti va oltre le tecniche mediche. Per alcune ore, la presenza della Befana rappresenta un gesto di calore e ascolto, dimostrando che l’attenzione personalizzata è parte integrante del percorso di cura.

Non è solo il rumore dei motori a rompere il silenzio del mattino, ma l'idea che, per qualche ora, la cura possa avere un suono diverso. Al reparto pediatrico dell'IRCCS San Raffaele di Roma la Befana arriva così, preceduta dal rombo delle motociclette, seguita da un piccolo corteo di volontari e calze colorate. È una visita che non ha bisogno di effetti speciali. Stanza dopo stanza, i volontari incontrano i ragazzi ricoverati, consegnano doni, ascoltano domande, si fermano per una fotografia. Per qualche ora, la scansione del reparto cambia ritmo senza mai interferire con il lavoro clinico. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Motociclisti Ex Forze dell'Ordine ODV (AMFO) insieme a una rete ampia di realtà del volontariato e dell'associazionismo: Protezione Civile Arvalia, ANPS – Polizia di Stato, Clown Cuore a Cuore, Super Eroi Senza Super Poteri, Motociclisti Cristiani MCA, Associazione Salvamamme, Moto Club Blue Knights, SNAP – Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia, Moto Club Centauromenium, FBR Free Biker Roma.

