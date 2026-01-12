Juventus-Cremonese, in programma lunedì alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, chiuderà la ventesima giornata di Serie A. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con Spalletti e Nicola pronti a mettere in campo le loro strategie per ottenere un risultato positivo. Ecco cosa aspettarsi da questa sfida, analizzando le mosse tattiche e le possibili dinamiche in campo.

Sarà Juventus-Cremonese la partita che chiuderà ventesima giornata del campionato di Serie A. Il match, che si giocherà nell’Allianz Stadium di Torino alle 20:45, vedrà contrapporsi due formazioni che, per motivi diversi, vorranno giocarsi il tutto per tutto per ottenere tre punti fondamentali. Da una parte la Juventus di Luciano Spalletti, che grazie ad una possibile vittoria si avvicinerebbe ancora alle tre squadre in vetta, dato Inter, Milan e Napoli hanno guadagnato appena un punto a testa. Dall’altro lato c’è la Cremonese di Davide Nicola, vera sorpresa positiva di questo campionato, che vorrebbe consolidare in maniera ancora più forte la sua posizione al di fuori della zona salvezza. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus-Cremonese, cosa aspettarsi dalla partita del Monday Night: le mosse di Spalletti e di Nicola

