Cremonese-Udinese 1-1 Zaniolo risponde a Terracciano nel monday night
Cremona, 20 ottobre 2025 - Cremon ese e Udinese si sono suddivise la posta in palio nel posticipo del lunedì valido per la 7^ giornata di Serie A. I grigiorossi e i friulani hanno chiuso sull'1-1 un match equilibrato e giocato a viso aperto da entrambe le compagini. I padroni di casa sono passati in vantaggio subito, al quarto minuto, grazie ad un colpo di testa di Terracciano sugli sviluppi di un calcio di punizione; la risposta degli ospiti è arrivata in apertura di ripresa, al 51', quando Zaniolo di testa ha rimesso in parità la sfida. La squadra di Davide Nicola recrimina per una traversa colpita da Bonazzoli nel primo tempo e per un palo di Vazquez nel secondo, ma resta davanti a quella di Runjaic in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
