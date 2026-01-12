Il 12 gennaio 2026 potrebbe rappresentare un momento importante per il calciomercato della Juventus, con la possibile trattativa per il ritorno di Federico Chiesa dal Liverpool. La dirigenza bianconera, composta da Damien Comolli, Giorgio Chiellini e Marco Ottolini, ha finalizzato un’offerta ufficiale, che attende risposta dal club inglese. Questa operazione potrebbe segnare un passo significativo nel progetto della squadra per la stagione in corso.

Il 12 gennaio 2026 potrebbe segnare un giorno cruciale per il calciomercato della Juventus, con la dirigenza bianconera – composta da Damien Comolli, Giorgio Chiellini e Marco Ottolini – che ha finalizzato e sta per inviare al Liverpool la prima offerta ufficiale per il ritorno di Federico Chiesa. L’esterno azzurro, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Chiesa verso i bianconeri

Leggi anche: Calciomercato Juventus: feeling mai sbocciato, l’ex obiettivo verso l’addio a gennaio dal suo club! Bianconeri ancora in corsa? Ecco lo scenario verso la finestra invernale

Leggi anche: Juventus: Chiesa verso il rientro?

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Chiesa verso la Juve, i tifosi del Liverpool furiosi con Slot: tutti i dettagli; Juve, i retroscena dell'operazione Chiesa-bis: il sogno azzurro e due problemi da risolvere; Juve-Chiesa, idea ritorno? Liverpool apre ma solo a una formula; Cosa serve per il ritorno di Chiesa alla Juventus: la richiesta del Liverpool e l'offerta dei bianconeri.

Chiesa alla Juventus: club non ancora convinto da un aspetto. Ecco su cosa si sta riflettendo in casa bianconera - Ecco su cosa si sta riflettendo in casa bianconera Il possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juventus sta diventando uno dei temi più c ... juventusnews24.com