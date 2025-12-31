Juventus | Chiesa verso il rientro?

La Juventus valuta il ritorno di Federico Chiesa in prestito nel mercato di gennaio 2025. Dopo un percorso di recupero e reinserimento, la società potrebbe puntare sulla sua esperienza per rafforzare l’attacco. La decisione è ancora in fase di valutazione, ma il possibile rientro del giocatore rappresenta una delle principali opzioni per la rosa bianconera nel prossimo mercato invernale.

La Juventus chiude il 2025 con un'idea che potrebbe infiammare il mercato di gennaio: il ritorno in prestito di Federico Chiesa. Luciano Spalletti ha dato il suo ok convinto all'operazione, vedendo nell'esterno azzurro l'alternativa ideale per alleggerire il carico su Kenan Yildiz e aggiungere imprevedibilità sulle fasce. Chiesa, 28 anni

