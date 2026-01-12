Juventus Braida La Juve deve tenere Yildiz

Ariedo Braida, ex dirigente, ha espresso la propria opinione sul futuro di Yildiz, sottolineando l’importanza per la Juventus di mantenere il calciatore. In un’intervista a Tuttosport, Braida ha anche commentato il possibile arrivo di Maldini alla società. Le sue parole offrono uno sguardo sulle strategie e le sfide che la Juventus potrebbe affrontare in questa fase di mercato.

Intervistato a Tuttosport, l’ex dirigente Ariedo Braida ha parlato rinnovo di Yildiz edel possibile approdo di Maldini alla Juventus. Le parole di Braida I bianconeri stanno temporeggiando troppo con Yildiz? « Le squadre con un progetto sportivo, e non solo economico, devono tenere i migliori. Avete visto Maignan? Il Milan lo sta trattenendo. L'articolo Juventus, Braida “La Juve deve tenere Yildiz” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Braida “La Juve deve tenere Yildiz” Leggi anche: Juventus, Serena “La Juve non deve farsi scappare Yildiz” Leggi anche: Tuttosport – “La Juve deve cambiare approccio”, “Yildiz deve fare scuola”: l’analisi di Sky La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. “Maldini alla Juve, Vlahovic al Milan. Yildiz? Vedete Maignan. Che errori sul mercato”; Braida: Maldini alla Juventus? L'anno magico si può trovare anche così. Al Milan manca uno come Vlahovic; Un Maldini alla Juventus? Braida: Daniel deve ancora esplodere, magari lo fa a Torino; Braida: «Daniel Maldini alla Juventus? L'anno magico si può trovare anche così. Posso dirvi che questo ragazzo...». Un Maldini alla Juventus? Braida: "Daniel deve ancora esplodere, magari lo fa a Torino" - Il vicepresidente del Ravenna ed ex dirigente di Milan e Barcellona - tuttomercatoweb.com

Braida: «Cremonese sorpresa del campionato, la Juve si sta riprendendo! Ecco cosa serve al Milan». Le parole del vicepresidente del Ravenna - Le parole del vicepresidente del Ravenna Dalle notti europee con il grande Milan alle sfide di Serie ... calcionews24.com

Juve, idea Bernardo Silva per giugno. Il Toro punta Cabral. Gasperini aspetta Raspadori - Obiettivi comuni e intrecci: Frattesi aspetta Spalletti, nerazzurri su Vlahovic. lastampa.it

#Maldini alla #Juventus Le parole di #Braida x.com

Maldini alla Juventus Le parole di Braida - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.