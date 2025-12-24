juventus serena la juve non deve farsi scappare yildiz

Sulle colonne di Tuttosport è intervenuto Aldo Serena. L’ex calciatore della Juventus ha parlato di Kenan Yildiz e ha esaltato le sue potenzialità, queste le sue dichiarazioni. Le parole di Serena su Yildiz “Di Yildiz mi piace tutto. Non sarebbe stato male giocarci insieme. Mi ricorda Laudrup per certi versi: un profilo tecnico, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

