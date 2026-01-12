Juventus | Barcellona e Manchester United su Senesi ma lui vuole i bianconeri
Marcos Senesi, difensore argentino, è al centro di alcune trattative di mercato. Il Barcellona e il Manchester United hanno mostrato interesse per il giocatore, ma Senesi preferisce vestire la maglia della Juventus. Secondo quanto riportato da Niccolò Schira su Tuttosport, la volontà del calciatore potrebbe influenzare le decisioni delle società coinvolte. La situazione rimane da seguire per capire quale sarà il suo futuro.
Il Manchester United e il Barcellona su Senesi Secondo quanto riportato da Niccolò Schira su Tuttosport, il Barcellona ha cercato Marcos Senesi ma l'argentino preferisce la Juventus. In base a qunto riportato da Schira, il Barcellona ha contattato l'entourage di Senesi. Non solo i catalani, anche il Manchester United
