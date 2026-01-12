Juventus | Barcellona e Manchester United su Senesi ma lui vuole i bianconeri

Marcos Senesi, difensore argentino, è al centro di alcune trattative di mercato. Il Barcellona e il Manchester United hanno mostrato interesse per il giocatore, ma Senesi preferisce vestire la maglia della Juventus. Secondo quanto riportato da Niccolò Schira su Tuttosport, la volontà del calciatore potrebbe influenzare le decisioni delle società coinvolte. La situazione rimane da seguire per capire quale sarà il suo futuro.

