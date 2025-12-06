Mainoo Juventus, l’inglese vuole l’addio per andare al Mondiale: ha giocato solo 261 minuti, su di lui c’è anche il Napoli di Conte in pressing. Il calciomercato invernale potrebbe regalare uno dei colpi più interessanti a livello internazionale, con riflessi diretti sugli equilibri della Serie A. La situazione di Kobbie Mainoo al Manchester United è diventata incandescente e le big europee sono pronte ad approfittarne. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Daily Mail, il centrocampista ventenne sarebbe ormai ansioso di lasciare Old Trafford già il prossimo mese. La motivazione è chiara e legata a un obiettivo prestigioso: il giocatore vuole rilanciare le sue ambizioni di convocazione in vista del prossimo Mondiale, e per farlo ha bisogno di un minutaggio che in Inghilterra gli viene attualmente negato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mainoo Juventus, non tramonta questa idea per gennaio: l'inglese in rottura totale con il Manchester United, vuole andare subito via! Novità