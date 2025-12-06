Mainoo Juventus non tramonta questa idea per gennaio | l’inglese in rottura totale con il Manchester United vuole andare subito via! Novità

Juventusnews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mainoo Juventus, l’inglese vuole l’addio per andare al Mondiale: ha giocato solo 261 minuti, su di lui c’è anche il Napoli di Conte in pressing. Il  calciomercato  invernale potrebbe regalare uno dei colpi più interessanti a livello internazionale, con riflessi diretti sugli equilibri della  Serie A. La situazione di  Kobbie Mainoo  al  Manchester United  è diventata incandescente e le big europee sono pronte ad approfittarne. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese  Daily Mail, il centrocampista ventenne sarebbe ormai ansioso di lasciare Old Trafford già il prossimo mese. La motivazione è chiara e legata a un obiettivo prestigioso: il giocatore vuole rilanciare le sue ambizioni di convocazione in vista del prossimo  Mondiale, e per farlo ha bisogno di un minutaggio che in Inghilterra gli viene attualmente negato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mainoo juventus non tramonta questa idea per gennaio l8217inglese in rottura totale con il manchester united vuole andare subito via novit224

© Juventusnews24.com - Mainoo Juventus, non tramonta questa idea per gennaio: l’inglese in rottura totale con il Manchester United, vuole andare subito via! Novità

Contenuti che potrebbero interessarti

mainoo juventus tramonta ideaAmorim: «Vi piace Mainoo, ma questo non significa che debba schierarlo sempre» - Napoli in emergenza a centrocampo: Mainoo idea concreta a gennaio per rinforzare la rosa e sostenere il girone di ritorno. Lo riporta ilnapolista.it

Juventus, ipotesi Mainoo: beffa possibile all’Inter - La Juventus starebbe valutando con sempre maggiore interesse la possibilità di mettere le mani su Kobbie Mainoo, giovane centrocampista del Manchester United che in passato era stato accostato con ... Come scrive it.blastingnews.com

Juventus, idea spagnola per la fascia mancina - Stando a quanto raccolto da TuttoSport, la Juventus ha ancora nel mirino Grimaldo, terzino sinistro classe '95 di proprietà del Benfica che piace anche al Napoli. calciomercato.com scrive

Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su ... - Perché se l’obiettivo fino a qualche giorno fa era solo un laterale di destra adesso c’è da capire se sia ... Segnala tuttomercatoweb.com

Napoli, nuova idea per la mediana. Il Mattino apre: "L'idea last minute è Mainoo" - Nonostante l'elevato numero di acquisti messi a segno in questa sessione estiva, il club di De Laurentiis pensa ad altri innesti per ampliare il ventaglio ... Da tuttomercatoweb.com

Spunta l'idea Guerreiro per la fascia. E Vlahovic... - In questo inizio di stagione, il campo sta già dando diverse indicazioni alla dirigenza della Juventus su come dovrà agire nella prossima sessione di mercato. Segnala sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Mainoo Juventus Tramonta Idea