Juve Cremonese 0-0 LIVE | palo di David!

Segui in tempo reale la partita tra Juventus e Cremonese, valida per la 20ª giornata di Serie A 2025/26. Qui troverai aggiornamenti su risultato, sintesi, moviola e cronaca della sfida, con focus sull’episodio chiave, il palo di David. Una panoramica completa e precisa per rimanere informato sull’andamento dell’incontro.

di Andrea Bargione Juve Cremonese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di risultati utili consecutivi per la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 3-0 sul campo del Sassuolo – che ospitano la Cremonese allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Cremonese 0-0: sintesi e moviola. 4? YILDIZ SI SCALDA – Prova subito ad accendersi il numero 10 della Juventus sulla sinistra, chiude bene la difesa ospite. 2? POSSESSO JUVE – Inizia con un buon possesso palla la sfida dei bianconeri contro la Cremonese.

I pullman di Juve e Cremonese sono allo Stadium FOTO e VIDEO del pre partita #JuveCremonese x.com

#Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per #JuveCremonese. Nessuna particolare sorpresa. Presente #Kelly che ha smaltito il problema fisico. Ancora ai box #Conceicao. La notizia completa al primo commento - facebook.com facebook

