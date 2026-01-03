Juve Lecce 0-0 LIVE | palo di David! Poi Falcone salva sulla linea

Segui la cronaca di Juve-Lecce, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/26. La partita si è conclusa con un risultato di 0-0, segnato da un palo di David e da un intervento decisivo di Falcone sulla linea. Ti offriremo aggiornamenti sulla sintesi, moviola e dettagli sullo svolgimento della gara.

di Andrea Bargione Juve Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di vittorie per la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 2-0 sul campo del Pisa – che ospitano il Lecce allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lecce 0-0: sintesi e moviola. 8? PALO DELLA JUVE! – I bianconeri vanno vicinissimi al gol del vantaggio con David! Il centravanti però vede il suo colpo di testa sbattere sul palo! 5? JUVE IN ATTACCO! – Spingono i bianconeri in questo avvio di gara, il tentativo di Yildiz viene deviato in corner 4? ANCORA JUVE – Colpo di testa di Kelly dagli sviluppi di un corner battuto da Yildiz.

