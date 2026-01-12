Jacques Moretti resta in carcere Le bugie della coppia smentite dai video

Il giudice svizzero ha confermato la detenzione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation a Crans-Montana, coinvolto nell'incendio di Capodanno che ha causato la morte di 40 persone. Le recenti evidenze video hanno smentito le dichiarazioni della coppia, rafforzando la decisione di mantenere l'uomo in carcere. Restano da chiarire i dettagli di un caso che ha suscitato grande attenzione pubblica e mediatica.

È arrivata la decisione del giudice svizzero. Resta in carcere Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation, a Crans-Montana, in cui sono morte 40 persone per l'incendio di Capodanno. Il giudice svizzero, dopo l'interrogatorio di garanzia di questa mattina in tribunale a Sion, ha deciso di convalidare per tre mesi la misura cautelare in carcere. In procura oggi l'ambasciatore italiano Cornato. Le bugie dei Moretti. La coppia era stata già sentita dai pubblici ministeri. Da quanto è stato ricostruito dai quotidiani oggi, alcune delle loro dichiarazioni contrastano con quanto emerge dai video raccolti dall'accusa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Jacques Moretti resta in carcere. Le "bugie" della coppia smentite dai video Leggi anche: Crans-Montana, fermato Jacques Moretti, titolare de Le Constellation | «La notte della strage tolsero dai social i video del locale» Leggi anche: Crans-Montana, nuove accuse per Jacques e Jessica Moretti: «La notte della strage hanno cancellato video e foto dai social del Le Constellation» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Crans Montana, oggi decisione del tribunale su coniugi Moretti; Fermato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana: c'è il rischio di fuga. La moglie ai domiciliari con il braccialetto elettronico; Crans Montana – Jacques Moretti e la presunta amicizia con l’imprenditore corso “sotto…; Crans-Montana, l'interrogatorio ai Moretti durato sei ore: Jacques in carcere, Jessica ai domiciliari con il figlio piccolo. «Potrebbero far sparire documenti». Jacques Moretti resta in carcere: confermato il carcere preventivo per tre mesi - Il Tribunale delle misure coercitive del Vallese ha ordinato oggi la detenzione preventiva di Jacques Moretti, gestore del bar "Le Constellation" di Crans- tio.ch

