Irpef opposizione presenta emendamento per bloccare l’aumento | Lagalla si svegli e trovi accordo con lo Stato
Le opposizioni hanno presentato un emendamento per bloccare l’aumento dell’addizionale Irpef previsto per il 2026, in risposta alla delibera dell’Amministrazione comunale. La proposta mira a evitare ulteriori incrementi fiscali, invitando Lagalla a trovare un accordo con lo Stato. La discussione si inserisce nel contesto delle decisioni finanziarie comunali, con attenzione alla tutela dei cittadini e alla stabilità delle entrate locali.
Le opposizioni intervengono sull’addizionale Irpef per il 2026, presentando un emendamento alla delibera inviata dall’Amministrazione comunale in Consiglio. Mariangela Di Gangi, Carmelo Miceli e Ugo Forello, membri della Commissione Bilancio, spiegano che l’emendamento prevede la neutralizzazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Schlein: Chiedo al Governo di approvare il nostro emendamento per bloccare aumento età pensionabile – Il video
Leggi anche: Brunetta si alza lo stipendio a 310mila euro l’anno, Lega presenta emendamento in manovra per ridurlo
La minoranza chiede al Comune lo sconto di 12.000 euro sull'Irpef, ma la proposta viene bocciata.
Aumento Irpef, respinta la mozione dell'opposizione sul ritiro della manovra. Il centrodestra protesta coi cartelli in aula - Uc) di inserire nell'ordine del giorno la mozione "Ritiro immediato della manovra fiscale regionale e la revisione delle aliquote del ... corrieredellumbria.it
STANGATA DI INIZIO ANNO: L'IRPEF AUMENTA DI OLTRE 200 EURO, MA IL SINDACO NON CONFERMA LA NOTIZIA E SBUGIARDA L'OPPOSIZIONE! Il Comune dovrà aumentare l'addizionale Irpef di un ulteriore 0,374%, portando nel 2026 l'aliquota all'1, - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.