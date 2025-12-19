Schlein | Chiedo al Governo di approvare il nostro emendamento per bloccare aumento età pensionabile – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2025 “La realtà è un conto, le loro chiacchiere stanno da un’altra parte. È molto grave l’atteggiamento di questo Governo. Se sono così uniti come ha detto la Meloni due giorni fa non si capisce perché ci portano a poche ore dall’esercizio provvisorio. Stanno ancora litigando. Chiediamo al Governo serietà, di recuperare quegli interventi che sono saltati su imprese e incentivi. Soprattutto chiediamo loro di prendere sugli emendamenti che abbiamo presentato con le opposizioni. Ce n’è uno che mette la parola fine all’aumento dell’età pensionabile, votassero questo per essere coerenti con quanto dicevano. 🔗 Leggi su Open.online

