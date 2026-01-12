Iran Trump minaccia l’intervento militare mentre i morti superano quota 500

Le proteste in Iran proseguono ormai da diciassette giorni, con un crescente numero di vittime e la rete internet comunque interrotta da diversi giorni. In questo contesto, le tensioni aumentano e si registrano minacce di intervento militare, mentre il bilancio delle persone decedute supera le 500 unità. La situazione rimane complessa e in evoluzione, richiedendo attenzione e analisi attenta degli sviluppi.

Le proteste in Iran entrano nel diciassettesimo giorno consecutivo, con il Paese isolato da internet per il quarto giorno e un bilancio delle vittime che continua ad aggravarsi. Secondo l’ong statunitense Human Rights Activists News Agency (Hrana), i morti confermati sono almeno 544. Tra questi, 483 sarebbero manifestanti, 47 membri delle forze di sicurezza e almeno otto minorenni. Hrana riferisce inoltre di altre 579 segnalazioni di decessi ancora in fase di verifica. Le persone arrestate risultano 10.681. Altre fonti parlano di numeri ancora più alti. La Fondazione del premio Nobel Narges Mohammadi e ambienti dell’opposizione riferiscono di oltre 2. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Iran, Trump minaccia l’intervento militare mentre i morti superano quota 500 Leggi anche: Trump minaccia un intervento militare in Nigeria per proteggere i cristiani Leggi anche: Trump minaccia l’intervento militare in Nigeria: “Proteggeremo i cristiani a fucilate” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Trump valuta l’intervento La minaccia di Teheran | Colpiremo Usa e Israele. Iran, Trump: “L’esercito sta valutando opzioni molto forti” – La diretta - Non si placa la tensione in Iran dove migliaia di persone continuano a manifestare contro il carovita e il governo di Teheran, rischiando anche la vita. lapresse.it

