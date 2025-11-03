Trump minaccia l’intervento militare in Nigeria | Proteggeremo i cristiani a fucilate

In un post incendiario sui social media pubblicato sabato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato al Dipartimento della Guerra di prepararsi a un possibile intervento armato in Nigeria, accusando il governo di Abuja di non fare abbastanza per proteggere i cristiani dalle atrocità commesse da gruppi militanti islamisti. In un messaggio su Truth Social, il tycoon ha minacciato di tagliare tutti gli aiuti alla Nigeria, definendola un “Paese senza onore”, e di inviare truppe “a fucili spianati” se il governo non interverrà immediatamente. “Se attaccheremo, sarà veloce, feroce e dolce, proprio come i terroristi attaccano i nostri AMATI cristiani!”, ha scritto, esortando il Dipartimento della Guerra – rinominato così dalla sua amministrazione – a prepararsi all’azione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

