Iran il video che mostra decine di cadaveri nei sacchi neri fuori dall’obitorio di Kahrizak | lo strazio dei familiari

Un video diffuso e confermato da AFP e The Times mostra decine di corpi in sacchi neri fuori dall’obitorio di Kahrizak, nel sud di Teheran. Le immagini documentano le vittime della repressione delle proteste in Iran e rappresentano un esempio delle difficili condizioni vissute dai familiari coinvolti. La diffusione di queste immagini solleva questioni sul rispetto dei diritti umani e sulla gestione delle conseguenze delle recenti manifestazioni nel paese.

Un video, la cui posizione è stata confermata dall' Afp e dal Times, mostra d ecine di corpi ammucchiati fuori da un obitorio a sud di Teheran e identificati dalle Ong per i diritti umani come vittime della repressione delle proteste in Iran. Il filmato, geolocalizzato all'obitorio di Kahrizak, a sud della capitale iraniana, mostra decine di corpi in sacchi neri fuori da un obitorio nella zona meridionale di Teheran, e quelli che sembrano essere iraniani alla ricerca dei loro cari scomparsi. L'obitorio è ufficialmente noto come Centro Provinciale di Diagnostica Forense e Laboratorio di Teheran.

