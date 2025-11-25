Liliana Resinovich mi chiese sacchi neri e di non dirlo al marito parla il ristoratore registrato da Visintin | il sospetto dei familiari e perché parla ora

Per i familiari di Liliana Resinovich sono tanti, troppi, i punti oscuri dietro l’improvvisa testimonianza di un ristoratore raccolta dall’ex marito Sebastiano Visintin, proprio l’uomo indagato per l’omicidio. A quattro anni dal ritrovamento del corpo della donna, Alfonso Buonocore ha raccontato che diversi mesi prima che scomparisse, Liliana avrebbe chiesto e ottenuto da lui, titolare di una pizzeria che conosceva, due sacchi neri grandi di quelli utilizzati per i rifiuti solidi urbani. La richiesta sarebbe stata fatta in modo riservato, all’insaputa del marito. Lo scrive il quotidiano Il Piccolo, specificando che il ristoratore (che poi ha venduto l’attività) ha reso nota questa circostanza in un incontro proprio con Visintin a casa sua. 🔗 Leggi su Open.online

«Liliana Resinovich mi chiese sacchi neri e di non dirlo al marito», parla il ristoratore registrato da Visintin: il sospetto dei familiari e perché parla ora - «Ogni volta che c'è una novità un po' importante, poi c'ìè sempre qualcuno o qualcosa che in qualche modo tenta di rovesciare la situazione» dice la nipote della donna trovata morta il 5 gennaio 2022. Secondo open.online

