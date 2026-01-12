Investito un pedone in piazza Caduti del Lavoro

Nel pomeriggio di oggi, in piazza Caduti del Lavoro, si è verificato un incidente che ha coinvolto un pedone investito da un veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle autorità competenti, mentre le condizioni del pedone rimangono da valutare.

Momenti di apprensione in piazza Caduti del Lavoro, dove nel pomeriggio è stato necessario l'intervento dei soccorsi dopo l’investimento di un pedone da parte di un’auto. Sul posto gli operatori sanitari, impegnati nelle prime cure alla persona coinvolta. Al momento non sono ancora note le. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Pedone investito in piazza Giotto Leggi anche: Como, investito pedone in piazza Vittoria: traffico bloccato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Pedone investito in piazza Caduti del lavoro - E' in corso in questi istanti l'intervento degli operatori sanitari in piazza Caduti del Lavoro per l'investimento di un pedone da parte di un'auto. gazzettadiparma.it

Pedone investito in via Faentina, portato al Bufalini x.com

Grave incidente stradale all'Infernetto dove un pedone è stato investito da un'utilitaria mentre attraversava la strada (VIDEO) - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.