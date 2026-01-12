Inter Napoli la moviola di Cesari e il messaggio a Conte La spiegazione sul rigore

Nell’ultimo incontro tra Inter e Napoli, la moviola di Cesari ha analizzato il rigore assegnato e trasformato da Calhanoglu. Di seguito, le spiegazioni dettagliate e il messaggio rivolto a Conte. Restate aggiornati sulle ultime novità riguardanti i nerazzurri e le decisioni arbitrali che hanno caratterizzato la partita.

Inter News 24 Inter Napoli, la moviola di Cesari sul rigore poi segnato da Calhanoglu. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il post-partita di Inter-Napoli continua a far discutere, non solo per il risultato sul campo ma soprattutto per la gestione arbitrale. Durante la trasmissione Pressing, l'ex arbitro internazionale Graziano Cesari ha analizzato minuziosamente la prestazione di Daniele Doveri, direttore di gara della sezione di Roma, definendola di altissimo livello nonostante la complessità del match. La gestione della gara e il vantaggio dei nerazzurri. Secondo Graziano Cesari, la direzione di gara è stata magistrale sin dai primi minuti. La moviola di Inter-Napoli: giusto il rigore su Mkhitaryan? - L'ex arbitro Graziano Cesari esamina l'episodio chiave della partita e la reazione di Antonio Conte, che rischia due turni. Inter-Napoli, rigore Rrahmani-Mkhitaryan? Bufera sul penalty. La sentenza della moviola - Quante giornate ad Antonio Conte? La previsione - "Mkhitaryan tocca il pallone, Rrahmani arriva in ritardo: abbiamo visto qualcosa di simile nel derby, questo è calcio di rigore", l'analisi di Luca Marelli a Dazn sull'episodio del rigore concesso.

Inter-Napoli, moviola: dubbi sul rigore, cosa rischia Conte, graziato Juan Jesus - Napoli analizzata al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli e dall’esperto di Mediaset Graziano Cesari, la ... sport.virgilio.it

Previsti gli esami strumentali per Calhanoglu, uscito per infortunio muscolare nel secondo tempo di Inter-Napoli. - facebook.com facebook

Pagelle #InterNapoli: tutti i voti della spettacolare sfida Scudetto x.com

