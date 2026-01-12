Inter Napoli la moviola di Cesari e il messaggio a Conte La spiegazione sul rigore

Nell’ultimo incontro tra Inter e Napoli, la moviola di Cesari ha analizzato il rigore assegnato e trasformato da Calhanoglu. Di seguito, le spiegazioni dettagliate e il messaggio rivolto a Conte. Restate aggiornati sulle ultime novità riguardanti i nerazzurri e le decisioni arbitrali che hanno caratterizzato la partita.

Inter News 24 Inter Napoli, la moviola di Cesari sul rigore poi segnato da Calhanoglu. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il post-partita di  Inter-Napoli  continua a far discutere, non solo per il risultato sul campo ma soprattutto per la gestione arbitrale. Durante la trasmissione  Pressing, l’ex arbitro internazionale  Graziano Cesari  ha analizzato minuziosamente la prestazione di  Daniele Doveri, direttore di gara della sezione di Roma, definendola di altissimo livello nonostante la complessità del match. La gestione della gara e il vantaggio dei nerazzurri. Secondo  Graziano Cesari, la direzione di gara è stata magistrale sin dai primi minuti. 🔗 Leggi su Internews24.com

