Moviola Bologna Inter era rigore su Bonny? Il parere di Cesari

Moviola Bologna Inter. Negli studi Mediaset, l’ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato nel dettaglio gli episodi chiave di Bologna-Inter, promuovendo senza riserve l’operato della squadra arbitrale, soprattutto al VAR. Cesari ha iniziato dal rigore concesso al Bologna: “Stasera il VAR ha lavorato molto bene, ha salvato Chiffi due volte. In questo caso Maresca lo ha praticamente preso per mano. Dalla posizione dell’arbitro è impossibile vedere il tocco: il pallone arriva in area, Bisseck va di testa ma manca l’intervento e il braccio è larghissimo, completamente fuori sagoma. È inevitabile l’intervento del VAR”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

