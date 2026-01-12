Intelligenza artificiale strumento di informazione per il 40% dei giovani 18-25 anni | Osservatorio lancia contest universitario su IA e formazione
L'Osservatorio Opinion Leader 4 Future, in collaborazione con Credem e ALMED, ha pubblicato la prima ricerca del 2026 sull'uso dell'intelligenza artificiale tra i giovani. Secondo lo studio, il 40% dei ragazzi tra 18 e 25 anni utilizza l'IA come strumento di informazione. In questo contesto, viene lanciato un contest universitario per approfondire il ruolo dell'IA nella formazione e nel mondo accademico.
L'Osservatorio Opinion Leader 4 Future, progetto nato dalla collaborazione tra il Gruppo Credem e ALMED dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ha diffuso la prima ricerca del 2026 sull'uso dell'intelligenza artificiale tra i giovani. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: (Aidem) Intelligenza Artificiale a scuola: formazione obbligatoria dopo le Linee Guida MIM (DM 166/25) e l’AI Act (Formazione accreditata)
Leggi anche: Giovani e intelligenza artificiale, “Quando l'IA sostituisce il pensiero, lo atrofizza”
I media internazionali chiedono trasparenza ai giganti dell’IA; L’IA in Tribunale secondo l’UNESCO; Intelligenza artificiale nel lavoro: linee guida l'uso; LA TECNOLOGIA CORRE. L'UOMO LA GUIDA.
ChatGPT Salute arriva: cosa cambia per chi cerca informazioni mediche online - Con l’arrivo di ChatGPT Salute, OpenAI introduce un nuovo supporto digitale per chi cerca informazioni sulla salute online, senza sostituire i medici. 24hlive.it
L’intelligenza artificiale sarà dannosa in futuro? - Analisi approfondita su rischi, benefici e scenari possibili: lavoro, informazione, decisioni automatizzate e impatto sulla società. veb.it
Intelligenza Artificiale cresce nelle PMI italiane e nella coscienza collettiva degli italiani - Nel 2025 l’Intelligenza Artificiale segna un’accelerazione senza precedenti nelle piccole e medie imprese italiane: l’adozione sale al 27%, con un incremento del 50% rispetto all’anno precedente. agoravox.it
Con esperimenti come Dreamer di Google DeepMind e i modelli spaziali sviluppati da Fei-Fei Li in World Labs, l’intelligenza artificiale smette di limitarsi al linguaggio e inizia a costruire rappresentazioni del mondo. - facebook.com facebook
L’intelligenza artificiale e il problema della memoria infinita x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.