Intelligenza artificiale strumento di informazione per il 40% dei giovani 18-25 anni | Osservatorio lancia contest universitario su IA e formazione

L'Osservatorio Opinion Leader 4 Future, in collaborazione con Credem e ALMED, ha pubblicato la prima ricerca del 2026 sull'uso dell'intelligenza artificiale tra i giovani. Secondo lo studio, il 40% dei ragazzi tra 18 e 25 anni utilizza l'IA come strumento di informazione. In questo contesto, viene lanciato un contest universitario per approfondire il ruolo dell'IA nella formazione e nel mondo accademico.

L’intelligenza artificiale sarà dannosa in futuro? - Analisi approfondita su rischi, benefici e scenari possibili: lavoro, informazione, decisioni automatizzate e impatto sulla società. veb.it

Intelligenza Artificiale cresce nelle PMI italiane e nella coscienza collettiva degli italiani - Nel 2025 l’Intelligenza Artificiale segna un’accelerazione senza precedenti nelle piccole e medie imprese italiane: l’adozione sale al 27%, con un incremento del 50% rispetto all’anno precedente. agoravox.it

Con esperimenti come Dreamer di Google DeepMind e i modelli spaziali sviluppati da Fei-Fei Li in World Labs, l’intelligenza artificiale smette di limitarsi al linguaggio e inizia a costruire rappresentazioni del mondo. - facebook.com facebook

L’intelligenza artificiale e il problema della memoria infinita x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.