Inseguite di notte da cinque maranza | due amiche salvate dal tassista eroe

Durante una notte a Pavia, due amiche sono state salvate da un tassista, Vincenzo, quando sono state inseguite da un gruppo di giovani. La vicenda avrebbe potuto rimanere sconosciuta senza l’intervento di Vincenzo e senza il ruolo di Patrizia, madre delle ragazze, che ha contribuito a portare alla luce la vicenda. Un episodio che sottolinea l’importanza del coraggio e della solidarietà nelle situazioni di emergenza.

Pavia – Se non ci fosse stato Vincenzo, forse racconteremmo un'altra storia. Ma se non ci fosse stata una mamma come Patrizia, forse questa storia non si sarebbe mai saputa, sarebbe finita nell'oblio di un episodio come tanti. Con la complicità dei social, invece, Vincenzo e Patrizia si sono almeno virtualmente incontrati. È stata la donna, madre di una ragazza di vent'anni, a lanciare un appello tramite alcuni gruppi Facebook per cercare un tassista che la notte tra venerdì e sabato era andato in aiuto della figlia e di un'amica inseguite per le vie del centro storico della città da cinque ragazzi.

