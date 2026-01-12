Inizia male l' anno della MedTrade Volley Palermo sconfitta in tre set con la Bricocity

Inizia con una sconfitta l’anno per la MedTrade Volley Palermo, che nella dodicesima giornata del campionato di Serie B2 femminile – girone L – viene battuta in tre set dalla Bricocity AC2 Negroni Volley. La partita si è svolta senza particolari variazioni nel punteggio, evidenziando alcune difficoltà della squadra palermitana in questa fase della stagione. Un passo indietro che sarà necessario analizzare e superare nel prosieguo del campionato.

Nella gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B2 femminile – girone L, la MedTrade Volley Palermo cede in tre set alla Bricocity AC2 Negroni Volley. Buono l'approccio nel primo e nel terzo set delle giallazzurre, che in questa occasione ritrovano un anno dopo la.

