La MedTrade Volley Palermo cede 3-0 alle padrone di casa della Pallavolo Crotone
Arriva la quinta sconfitta consecutiva per la MedTrade Volley Palermo, che al PalaKro cede la vittoria alle padrone di casa della Pallavolo Crotone. Il match, valido per la quinta giornata del campionato di Serie B2 femminile Girone L, si chiude sul punteggio di 3-0.Coach Linda Troiano schiera in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
