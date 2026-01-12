Infortuni domestici a fine gennaio scatta l' assicurazione obbligatoria per migliaia di brianzoli

A partire dalla fine di gennaio, entra in vigore l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici per migliaia di cittadini brianzoli tra i 18 e i 67 anni. Questa misura, che interessa la popolazione di Monza e dintorni, è finalizzata a garantire una copertura adeguata in caso di incidenti nelle abitazioni. La scadenza dell’obbligo invita i cittadini a verificare e aggiornare le proprie coperture assicurative.

Una assicurazione obbligatoria che riguarda migliaia di monzesi tra i 18 e 67 anni e che scade a fine gennaio. Parliamo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, entrata in vigore nel 2001 - voluta per dare riconoscimenti economici a chi si fa male tra le mura amiche - che.

