Peppe Vessicchio morto il celebre direttore d' orchestra | aveva 69 anni era ricoverato al San Camillo di Roma

È morto all'età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio. Il celebre direttore d'orchestra, arrangiatore e volto televisivo, si è spento questo pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

