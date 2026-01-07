Influenza in Sicilia aumento dei casi senza allarmi negli ospedali messinesi

Negli ultimi giorni, la Sicilia ha osservato un incremento dei casi di sindromi influenzali, senza tuttavia causare sovraccarichi negli ospedali messinesi. Questo trend, riscontrato anche in altre regioni italiane, si è verificato principalmente durante le festività natalizie e di Capodanno. Si consiglia di seguire le indicazioni delle autorità sanitarie e adottare le misure preventive più appropriate.

Nelle ultime due settimane l’Italia ha registrato un aumento significativo dei casi di sindromi influenzali, con un picco coinciso con le festività natalizie e di Capodanno. La Sicilia si è distinta come regione più colpita nell’ultima settimana, con un incremento di pazienti affetti da disturbi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Influenza in Sicilia, aumento dei casi senza allarmi negli ospedali messinesi Leggi anche: L'influenza è in anticipo, aumento insolito dei casi in Europa: "Vaccinatevi senza indugio, non aspettate" Leggi anche: Insolito aumento precoce dei casi di influenza, l’alert dell’Edcd: “Vaccinarsi senza indugio” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Casi di influenza K in aumento tra Sardegna, Campania e Sicilia, le Regioni più colpite e il nodo vaccini; Influenza, la variante K mette a letto l'Italia. Il picco si avvicina; Influenza, in arrivo il picco della variante K: ospedali in sofferenza, Sicilia tra le più colpite; Influenza, sempre più casi: prevale variante K, picco in arrivo. Influenza in Sicilia, boom di accessi al pronto soccorso nel Nisseno - GELA – Boom di pazienti con influenza nell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela (Caltanissetta), “con prevalenza della variante K”, dicono i medici impegnati tra le corsie del nosocomio gelese, che ... livesicilia.it

Pronto soccorso siciliani sovraffollati, boom di casi di influenza - La situazione dei pronto soccorso in Sicilia è incandescente: nelle ultime due settimane l'impennata delle sindromi influenzali ha messo in grave sofferenza l'intero sistema ospedaliero siciliano. ansa.it

Influenza, emergenza negli ospedali siciliani: “Medici allo stremo tra doppi e tripli turni” - Nelle ultime due settimane l’incidenza delle sindromi influenzali ha registrato un forte incremento in tutta Italia, con un picco durante le ... newsicilia.it

Sebbene in Sicilia la stagione influenzale sia cominciata in anticipo, l'ondata non è ancora finita - facebook.com facebook

Sanità, il Cimo: “Gli ospedali siciliani in ginocchio per l’influenza” dlvr.it/TQB3lD #Sicilia #LiveSicilia x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.