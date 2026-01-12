Nella serata di ieri, in via Marchesella tra Giugliano e Villaricca, si è verificato un incidente stradale coinvolgendo una Fiat Punto grigia. L’auto ha urtato le inferriate di una scuola, causando danni, prima di fuggire. Al momento, non sono ancora note le generalità del conducente. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche e individuare il responsabile.

Violento incidente nella serata di ieri in via Marchesella, al confine tra Giugliano e Villaricca. Uno sconosciuto alla guida di una Fiat Punto grigia ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro le inferriate dell’istituto Ada Negri. Il boato ha richiamato l’attenzione di residenti e automobilisti di passaggio. Il conducente, dopo l’impatto, avrebbe . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Incidente tra Giugliano e Villaricca, auto sfonda cancello della scuola: conducente in fuga

