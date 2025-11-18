Incidente choc a Salerno auto sfonda il parapetto e resta sospesa nel vuoto | come sta il conducente

La vettura è precipitata in un terrapieno in via Croce: ‘É cosciente’. Serata di paura lungo via Benedetto Croce, la panoramica che collega Salerno a Vietri sul Mare, dove un’auto è uscita improvvisamente di strada nei pressi del Lloyd’s Baia Hotel, sfondando il parapetto e finendo sospesa nel vuoto sopra via Ligea. A bordo della vettura si trovava una sola persona, attualmente cosciente come riferito da giornalisti di Telecolore che hanno seguito in diretta social le delicate operazioni di salvataggio. La caduta è stata parzialmente frenata dalla fitta vegetazione del costone, che ha evitato un impatto potenzialmente mortale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

