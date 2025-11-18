Incidente choc a Salerno auto sfonda il parapetto e resta sospesa nel vuoto | come sta il conducente
La vettura è precipitata in un terrapieno in via Croce: ‘É cosciente’. Serata di paura lungo via Benedetto Croce, la panoramica che collega Salerno a Vietri sul Mare, dove un’auto è uscita improvvisamente di strada nei pressi del Lloyd’s Baia Hotel, sfondando il parapetto e finendo sospesa nel vuoto sopra via Ligea. A bordo della vettura si trovava una sola persona, attualmente cosciente come riferito da giornalisti di Telecolore che hanno seguito in diretta social le delicate operazioni di salvataggio. La caduta è stata parzialmente frenata dalla fitta vegetazione del costone, che ha evitato un impatto potenzialmente mortale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Argomenti simili trattati di recente
Un 22enne di Maschito ha perso la vita in un incidente a Ripacandida, tre i feriti. Due comunità sotto choc. - facebook.com Vai su Facebook
#Rueda- #Dettwiler, incidente shock in Moto3 prima della gara in Malesia: piloti in ospedale Vai su X
Salerno, auto sfonda una ringhiera e vola di sotto - I Vigili del Fuoco del distaccamento Città, insieme ai soccorritori speleo alpino fluviali e col supporto di un'autoscala, sono intervenuti in ... Lo riporta ilmattino.it
Grave incidente a Salerno: auto fuori strada finisce in una scarpata - Un grave incidente stradale si è verificato questa sera lungo via Benedetto Croce, l’arteria che collega Salerno con Vietri sul Mare. Riporta infocilento.it
Salerno, 81enne si schianta e si ribalta con l’auto sulla strada provinciale a Campagna - Sul posto ambulanza Vopi, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Segnala fanpage.it