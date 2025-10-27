Incendio in autostrada auto avvolta dalle fiamme | traffico e lunghe code

Un'auto in fiamme e lunghe code. Incendio nel primo pomeriggio di lunedì 27 ottobre lungo l'autostrada A8, all'altezza di Origgio (Varese). Un'auto, per cause in corso di accertamento, è stata avvolta dalle fiamme lungo le corsie in direzione Varese, all'altezza del chilometro 9, a ridosso del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

