In scena al Teatro di Mirano il premiato spettacolo Autoritratto

Il 15 gennaio 2026, il Teatro di Mirano ospiterà lo spettacolo “Autoritratto” di Davide Enia. Un’opera che unisce intimità e collettività, riflettendo sul lutto e sulla memoria, con un focus sulla realtà siciliana e il fenomeno di Cosa Nostra. Un appuntamento da non perdere per approfondire temi di attualità e identità attraverso un racconto teatrale premiato e di grande impatto.

«A Palermo, tutti possediamo una costellazione del lutto in cui le stelle sono persone ammazzate da Cosa Nostra»: sarà un autoritratto al tempo stesso intimo e collettivo quello che Davide Enia porterà in scena al Teatro di Mirano giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 20.30. Autoritratto è il quarto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

