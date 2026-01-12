In arrivo 395mila controlli incrociati di Agenzia delle entrate e guardia di finanza
L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza stanno preparando circa 395.000 controlli incrociati, con l’obiettivo di verificare la correttezza fiscale dei contribuenti. Questi controlli, approfonditi e mirati, includeranno anche l’accesso ai dati bancari, ove necessario, per garantire maggiore trasparenza e conformità alle norme fiscali vigenti.
Quasi 400mila controlli fiscali capillari e incrociati in arrivo, anche con l'accesso ai dati bancari, se necessario. Con l'inizio del nuovo anno l'Agenzia delle entrate ha potenziato la strategia basata su verifiche selettive che grazie all'aiuto di strumenti digitali sempre più sofisticati. 🔗 Leggi su Today.it
