In arrivo 395mila controlli incrociati di Agenzia delle entrate e guardia di finanza

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza stanno preparando circa 395.000 controlli incrociati, con l’obiettivo di verificare la correttezza fiscale dei contribuenti. Questi controlli, approfonditi e mirati, includeranno anche l’accesso ai dati bancari, ove necessario, per garantire maggiore trasparenza e conformità alle norme fiscali vigenti.

