Il web non ha età al via il corso di educazione digitale a Casalserugo
Il corso di educazione digitale “Il web non ha età”, promosso dalla Cooperativa Un Mondo di Gioia con il sostegno della Regione del Veneto e il supporto del Comune di Casalserugo, si rivolge alle persone anziane. L’obiettivo è fornire strumenti e conoscenze per navigare in modo sicuro e consapevole nel mondo digitale, promuovendo l’inclusione e l’autonomia digitale delle fasce più mature della popolazione.
Il progetto “Il web non ha età”, promosso dalla Cooperativa Un Mondo di Gioia, con il sostegno della Regione del Veneto e in collaborazione con il Comune, offre un corso di educazione digitale dedicato alle persone anziane.Locandina del corso "Il web non ha età"Il corso si terrà ogni lunedì e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
