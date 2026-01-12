Il web non ha età al via il corso di educazione digitale a Casalserugo

Il corso di educazione digitale “Il web non ha età”, promosso dalla Cooperativa Un Mondo di Gioia con il sostegno della Regione del Veneto e il supporto del Comune di Casalserugo, si rivolge alle persone anziane. L’obiettivo è fornire strumenti e conoscenze per navigare in modo sicuro e consapevole nel mondo digitale, promuovendo l’inclusione e l’autonomia digitale delle fasce più mature della popolazione.

