Deepfake e violenza digitale la denuncia di Francesca Barra rilancia il dibattito sulle nuove tutele online tra educazione digitale e consapevolezza civica

La giornalista e scrittrice Francesca Barra ha denunciato la presenza su un sito per adulti di immagini false e generate con l’intelligenza artificiale che la ritrarrebbero nuda. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

