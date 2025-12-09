Xabi Alonso tecnico sotto pressione del Real Madrid flirta con il Liverpool ammettendo che non si sa mai cosa potrebbe succedere

Justcalcio.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-12-09 11:50:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Xabi Alonso rimane fiducioso di poter cambiare le cose al Real Madrid – a partire da domani sera contro il Manchester City – ma ha rifiutato di escludere un futuro trasferimento al Liverpool. Alonso è sotto enorme pressione al Santiago Bernabeu con il Real Madrid impantanato in una misera serie di due vittorie in sette partite in tutte le competizioni. L’ultima battuta d’arresto è arrivata domenica, quando il Real Madrid è stato battuto 2-0 in casa dal Celta Vigo e ha finito in nove uomini dopo le espulsioni di Fran Garcia e Alvaro Carreras. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

xabi alonso tecnico sotto pressione del real madrid flirta con il liverpool ammettendo che non si sa mai cosa potrebbe succedere

© Justcalcio.com - Xabi Alonso, tecnico sotto pressione del Real Madrid, flirta con il Liverpool, ammettendo che “non si sa mai cosa potrebbe succedere”

Leggi anche questi approfondimenti

xabi alonso tecnico sottoXabi Alonso rischia l’esonero: si gioca tutto in Real Madrid-Manchester City. Due possibili sostituti - Florentino Perez non è soddisfatto e lo spogliatoio mugugna. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Xabi Alonso Tecnico Sotto