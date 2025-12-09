Xabi Alonso tecnico sotto pressione del Real Madrid flirta con il Liverpool ammettendo che non si sa mai cosa potrebbe succedere
2025-12-09 11:50:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Xabi Alonso rimane fiducioso di poter cambiare le cose al Real Madrid – a partire da domani sera contro il Manchester City – ma ha rifiutato di escludere un futuro trasferimento al Liverpool. Alonso è sotto enorme pressione al Santiago Bernabeu con il Real Madrid impantanato in una misera serie di due vittorie in sette partite in tutte le competizioni. L’ultima battuta d’arresto è arrivata domenica, quando il Real Madrid è stato battuto 2-0 in casa dal Celta Vigo e ha finito in nove uomini dopo le espulsioni di Fran Garcia e Alvaro Carreras. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
