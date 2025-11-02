Svante Thunberg e Malena Ernman chi sono i genitori di Greta Thunberg la mamma ha anche partecipato all’Eurovision

Svante Thunberg e Malena Ernman sono i genitori di Greta Thunberg, attivista contro i cambiamenti climatici e ispiratrice del movimento globale dei Fridays for Future. La coppia è sposata dal 2004. Oltre a Greta, nata nel 2003, Svante Thunberg ed Ernman hanno avuto anche una seconda figlia, Beata, nata nel 2005. I due genitori hanno deciso di sostenere la figlia Greta nel proprio impegno per l’ambiente. Ad aprile 2019 è uscito un libro (“La nostra casa è in fiamme”) che racconta la storia della famiglia e della loro battaglia contro i cambiamenti climatici, firmato da Greta Thunberg, Svante Thunberg, Beata Ernman e Malena Ernman Chi sono i genitori di Greta Thunberg. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Svante Thunberg e Malena Ernman, chi sono i genitori di Greta Thunberg (la mamma ha anche partecipato all’Eurovision)

