Campus devastato dai vandali | bidoni esplosi e rifiuti ovunque Il sindaco | Puliranno gli studenti
Pesaro, 1 novembre 2025 – Il Campus scolastico di Pesaro è tornato a essere teatro di gravi atti vandalici, con una situazione che l'Amministrazione comunale non intende più tollerare. Questa mattina l'area si è presentata in condizioni inaccettabili, con bottiglie e rifiuti sparsi ovunque, e il gesto più grave: l'esplosione di un bidone dei rifiuti. Angelo e l’appartamento occupato: "L’inquilina non paga da anni. Ma rimane nella mia casa" Atti vandalici senza fine al Campus di Pesaro. Il sindaco Andrea Biancani ha espresso tutta la sua indignazione, sottolineando la pericolosità dell'accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
