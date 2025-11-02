Come cambia il lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale? Se ne parla in un incontro con Cristiano Boscato

Lunedì 3, alle 17.30, presso la libreria Libraccio, Cristiano Boscato presenta 'Era, ora. Intelligenza aumentata, lavoro vivo', un saggio provocatorio che invita a riflettere su come la rivoluzione tecnologica in corso stia trasformando il nostro modo di lavorare, comunicare e persino di vivere. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

