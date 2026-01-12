il film di paul thomas anderson si aggiudica 3 premi mentre le serie adolescence e the pitt battono tutti

Durante la cerimonia dei Golden Globes 2026, il film di Paul Thomas Anderson conquista tre premi, mentre le serie Adolescence e The Pitt si distinguono come le più premiate della serata. La manifestazione si caratterizza per poche sorprese e molte conferme, tra cui la presenza di Timothée Chalamet, in una notte che si mantiene sobria e senza eccessi.

M olte conferme ( Una battaglia dopo l’altra, Timothée Chalamet) e poche sorprese in questa fin troppo sobria notte dei Golden Globes 2026. La serata ha visto trionfare con 4 premi il film di Paul Thomas Anderson, sempre più vicino a fare incetta di Oscar. Non del tutto attesi i due premi (Miglior film drammatico, Miglior attrice drammatica) all’unica regista donna in categoria, Chloé Zhao e il suo Hamnet. Sul fronte tv, The Pitt e Adolescence si sono dimostrati imbattibili. La conduttrice Nikki Glaser, pur briosa, non è riuscita ad andare oltre a prevedibili battute come quelle con cui ha preso di mira Leonardo Di Caprio per le sue giovani conquiste sentimentali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

