Una giuglianese sul palco con Roberto Bolle | successo al teatro Opera Carlo Felice di Genova
Una giovane danzatrice di Giugliano in Campania, Mimmina Ciccarelli, ha raggiunto un importante traguardo artistico esibendosi sul palco del Teatro Carlo Felice di Genova in coppia con Roberto Bolle nel balletto Caravaggio, una delle produzioni più apprezzate degli ultimi anni. Un risultato che sottolinea il talento e la crescita della giovane ballerina nel panorama della danza internazionale.
Giugliano in Campania celebra un nuovo, straordinario traguardo artistico di Mimmina Ciccarelli. Una giovane danzatrice originaria della città ha conquistato il prestigioso palcoscenico del Teatro Opera Carlo Felice di Genova, esibendosi in coppia con Roberto Bolle nel celebre balletto Caravaggio, una delle produzioni più apprezzate degli ultimi anni. Un’emozione immensa per l’artista, già nota al . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Capodanno in piazza. Annunciato l’artista che salirà sul palco per festeggiare l’arrivo del 2026, a Potenza, si tratta di Alex Wyse. Il tre gennaio concerto di Eugenio Bennato - facebook.com Vai su Facebook
Roberto Bolle affascina Londra sul palco del Sadler's Wells - Il 'Roberto Bolle and Friends' approda per la prima volta su un palcoscenico londinese e affascina il pubblico della capitale britannica. Riporta ansa.it
Roberto Bolle con la bandiera della Palestina, sul palco della Scala il messaggio: “Stop al genocidio” – Video - La scritta ‘Stop al genocidio’ è apparsa sul maxischermo del palco della Scala ieri sera, giornata dello sciopero generale per Gaza, dopo il balletto trittico Lander- Riporta ilfattoquotidiano.it
Schiaccianoci - Letizia Giuliani e Roberto Bolle