Zelensky in cortocircuito | Usare beni congelati russi per comprare armi contro russi ma il Belgio frena e chiede più garanzie Ue blocca l' accordo contro Russia

Nonostante le pressioni di Zelensky di voler acquistare armi contro Mosca usando gli asset di Mosca, e dunque propendendo per il solito fronte belligerante, il Consiglio europeo frena, contro ogni previsione, l'accordo, rinviandolo al prossimo 18 dicembre Niente asset russi per Zelensky. Alme. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Zelensky in cortocircuito: "Usare beni congelati russi per comprare armi contro russi", ma il Belgio frena e chiede "più garanzie", Ue blocca l'accordo contro Russia

