Zelensky in cortocircuito | Usare beni congelati russi per comprare armi contro russi ma il Belgio frena e chiede più garanzie Ue blocca l' accordo contro Russia
Nonostante le pressioni di Zelensky di voler acquistare armi contro Mosca usando gli asset di Mosca, e dunque propendendo per il solito fronte belligerante, il Consiglio europeo frena, contro ogni previsione, l'accordo, rinviandolo al prossimo 18 dicembre Niente asset russi per Zelensky. Alme. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
