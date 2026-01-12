Il carisma di Laura Pausini per il Festival di Sanremo 2026 l’annuncio di Carlo Conti sulla co-conduzione

Per la 76esima edizione del Festival di Sanremo, Laura Pausini tornerà a condurre insieme a Carlo Conti. Questo ritorno rappresenta un momento significativo per l’evento, che ha segnato la crescita artistica della cantante. La collaborazione tra i due conduttori promette un’edizione ricca di emozioni e di qualità, consolidando ancora una volta il ruolo di Sanremo come palcoscenico di riferimento per la musica italiana.

Un ritorno sul palco dell’Ariston che è stato di fatto il suo straordinario trampolino di lancio. Sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo Conti nella conduzione della 76esima edizione del Festival di Sanremo. L’annuncio è stato dato dallo stesso direttore artistico e conduttore, Carlo Conti, in collegamento con l’edizione delle 20 del Tg1. La cantautrice presentare la kermesse canora più famosa per tutte e cinque le serate, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Pausini è stata tante volte protagonista del festival, dopo le memorabili partecipazioni di inizio carriera, nel 1993 e 1994, e sei presenze in qualità di superospite, tra il 2001 e il 2022. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

