Sanremo 2026 Laura Pausini verso la conduzione con Carlo Conti? Il retroscena

1 dic 2025

La cantante sarebbe pronta a dire sì alla co-conduzione. Intanto continuano le mediazioni con Carlo Conti, che non vuole relegare altre presenze femminili a ruoli secondari. Sanremo 2026 comincia a prendere forma. L'unica certezza al momento è la conferma di Carlo Conti alla conduzione e direzione artistica. Il conduttore, tornato al timone dopo gli anni di Amadeus, ha già svelato i 30 Big che saliranno sul palco dell'Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026. Nelle ultime ore è circolata un'indiscrezione di forte peso: secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, Laura Pausini avrebbe accettato l'invito a essere la co-conduttrice del Festival, affiancando Conti per tutte le cinque serate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

