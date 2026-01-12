Ignorano più volte i domiciliari arrestati dai carabinieri

Da messinatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del weekend, i carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno effettuato numerosi controlli, arrestando tre persone e collocandone una agli arresti domiciliari, dopo aver riscontrato più violazioni degli obblighi imposti. Gli interventi mirano a garantire il rispetto delle norme e la sicurezza della comunità locale.

Tre in carcere e uno ai domiciliari dopo i controlli effettuati nel weekend dai carabinieri della Compagnia di Messina Centro. Nel mirino dei militari i soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi nel centro del capoluogo peloritano. In manette sono finite tre persone, già note alle forze.

