Ignorano più volte i domiciliari arrestati dai carabinieri
Nel corso del weekend, i carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno effettuato numerosi controlli, arrestando tre persone e collocandone una agli arresti domiciliari, dopo aver riscontrato più violazioni degli obblighi imposti. Gli interventi mirano a garantire il rispetto delle norme e la sicurezza della comunità locale.
Tre in carcere e uno ai domiciliari dopo i controlli effettuati nel weekend dai carabinieri della Compagnia di Messina Centro. Nel mirino dei militari i soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi nel centro del capoluogo peloritano.In manette sono finite tre persone, già note alle forze. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
