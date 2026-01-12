Ignorano più volte i domiciliari arrestati dai carabinieri

Nel corso del weekend, i carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno effettuato numerosi controlli, arrestando tre persone e collocandone una agli arresti domiciliari, dopo aver riscontrato più violazioni degli obblighi imposti. Gli interventi mirano a garantire il rispetto delle norme e la sicurezza della comunità locale.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.