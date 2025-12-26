Le accuse a mamma Catherine | Insistente e diffidente preferisce lo scontro al bene dei figli Chi è la donna dalle tre vite

Palmoli (Chieti) – Una donna “insistente”, che tradisce “reiterate manifestazioni di diffidenza” e ha “preferito lo scontro con gli operatori” al dialogo per il bene dei figli. Negli atti contro la famiglia del bosco i servizi sociali e i giudici del Tribunale dei minorenni dell’Aquila si concentrano soprattutto su di lei. Catherine Louise Birmingham, 45 anni, australiana di Melbourne, madre dei gemellini di sei anni e della sorella maggiore di 8. Insegnante spirituale, life coach, guaritrice, ex amazzone di dressage: “La mia passione principale – scrive nel 2018 in una biografia online – è aiutare le persone a guarire da dolori passati ed emozioni bloccate e ad abbandonare uno stato di paura, lotte e problemi esistenziali, per raggiungere una vita di consapevolezza, amore e potere”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

